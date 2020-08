In Toscana intesa per potenziare la produzione di ventilatori polmonari (Di lunedì 17 agosto 2020) Sviluppo e consolidamento della presenza di Esaote in Toscana attraverso la possibilità di ampliare, presso lo stabilimento di Firenze, competenze e processi innovativi con particolare riferimento alle tecnologie per la ventilazione polmonare di terapie intensive e sub-intensive e ai prodotti dedicati alla respirazione, molto ricercati nel periodo di emergenza sanitaria provocata dal Covid. La giunta regionale ha approvato nell’ultima seduta uno schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana, la società Esaote Spa, il Comune di Firenze e la Fondazione Toscana Life Sciences. Il protocollo punta a coinvolgere la rete Toscana degli operatori del settore delle scienze della vita. La Regione si impegna ad affiancare e facilitare la realizzazione delle attività del ... Leggi su laprimapagina

erpedrini : RT @MaurizioGabell1: @andrea_news @a_meluzzi @UGiangrieco @TwittGiorgio @claudio_2022 @adrianobusolin @saraosalvatore @bruno_luckn @AlfioKr… - MaurizioGabell1 : @andrea_news @a_meluzzi @UGiangrieco @TwittGiorgio @claudio_2022 @adrianobusolin @saraosalvatore @bruno_luckn… - ASovranista : @AnselmoDelDuca Soprattutto caro Del Duca, mancano 10 giorni alla scadenza della presentazione delle liste per le r… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana intesa In Toscana intesa per potenziare la produzione di ventilatori polmonari - La Prima Pagina La Prima Pagina In Toscana intesa per potenziare la produzione di ventilatori polmonari

Sviluppo e consolidamento della presenza di Esaote in Toscana attraverso la possibilità di ampliare, presso lo stabilimento di Firenze, competenze e processi innovativi con particolare riferimento all ...

Regionali 2020, Nicola Sisi (Toscana Civica): ''Ripensare le RSA toscane per tutelare meglio gli anziani''

“Tra i punti programmatici che intendo affrontare ritengo che sia di fondamentale importanza il tema della assistenza e della tutela degli anziani. Per questo vorrei portare alla luce i problemi del s ...

Sviluppo e consolidamento della presenza di Esaote in Toscana attraverso la possibilità di ampliare, presso lo stabilimento di Firenze, competenze e processi innovativi con particolare riferimento all ...“Tra i punti programmatici che intendo affrontare ritengo che sia di fondamentale importanza il tema della assistenza e della tutela degli anziani. Per questo vorrei portare alla luce i problemi del s ...