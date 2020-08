In Thailandia il re è nudo, i giovani sfidano la monarchia (Di lunedì 17 agosto 2020) L’economia tailandese si è ridotta del 12,2% nel secondo trimestre di quest’anno, la contrazione più grave dalla crisi finanziaria asiatica del 1998 quando il Pil era sceso del 12,5%. Ai dati diffusi ieri dal Consiglio economico nazionale ha fatto eco la Federazione degli industriali avvertendo che dei 45 gruppi nazionali, 32 subiranno un calo della domanda mentre anche il settore turistico (40 milioni di presenze nel 2019) è al lumicino. Ma forse la vera preoccupazione del generale-premier Prayut Chan-o-cha non … Continua L'articolo In Thailandia il re è nudo, i giovani sfidano la monarchia proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia nudo Bay Yanlis, la serie turca che sta infiammando il web QUOTIDIANO.NET turista nuda in un santuario buddista in thailandia 2

Una turista ubriaca ha suscitato indignazione dopo essersi spogliata ed essere salita su un santuario buddista in Thailandia. Farah Haque, 28 anni, ieri pomeriggio, ha scioccato la gente del posto qua ...

Thailandia, nuda su un tempio sacro: turista ubriaca suscita indignazione

Una turista ubriaca ha suscitato indignazione dopo essersi spogliata ed essere salita nuda su un santuario buddista in Thailandia ...

Una turista ubriaca ha suscitato indignazione dopo essersi spogliata ed essere salita su un santuario buddista in Thailandia. Farah Haque, 28 anni, ieri pomeriggio, ha scioccato la gente del posto qua ...Una turista ubriaca ha suscitato indignazione dopo essersi spogliata ed essere salita nuda su un santuario buddista in Thailandia ...