In Sardegna simbolo giallorosso

Per le elezioni suppletive in Sardegna l'alleanza Pd – 5 Stelle (ma ci sono anche Progressisti, Leu, Centrodemocratico e Demos) ha prodotto anche un simbolo comune con due baffi, uno rosso e uno giallo. Il candidato senatore nel collegio 3 del nord (Sassarese, Gallura e 15 comuni del Nuorese) che il 20 e 21 settembre correrà per i giallorossi per il seggio rimasto vacante dopo la morte della senatrice Vittoria Bogo Deledda (M5S) è Lorenzo Corda, vicino ai grillini.

Politica - A pochi giorni dal voto sulla Piattaforma Rousseau, che ha decretato il si definitivo alle alleanze di governo per il M5S, in Sardegna fa il suo esordio il primo simbolo che unisce Moviment ...

