In quali casi è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto dalle 18 alle 6 (Di lunedì 17 agosto 2020) Seconda una nuova ordinanza del governo, a partire da oggi, in tutta Italia c’è l‘obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 nei luoghi pubblici, anche all’aperto. La decisione avrà effetto almeno fino al 7 settembre ed è stata annunciata nel pomeriggio del 16 agosto, dopo un vertice urgente in videoconferenza tra i ministri di Regioni, Sanità e Sviluppo economico e i governatori regionali. Il testo prevede anche la chiusura definitiva e senza eccezioni delle discoteche e tutti i locali notturni. LEGGI ANCHE >Il governo pensa alla mascherina obbligatoria anche all’aperto per limitare il contagio Ecco in quali casi è obbligatorio indossare la macherina ... Leggi su giornalettismo

ValentinaInLA : Caldo record con temperature che superano i 40*, incendi che generano tornado di fiamme, emergenza Covid con più di… - KilRoY1166 : @cuoredicanna78 @GiuseppePurpari E ci sono casi nei quali anche ai dipendenti da coca viene somministrato il metado… - AaronHLandau : RT @ValentinaInLA: Caldo record con temperature che superano i 40*, incendi che generano tornado di fiamme, emergenza Covid con più di 6000… - ValentinaInLA : Caldo record con temperature che superano i 40*, incendi che generano tornado di fiamme, emergenza Covid con più di… - mbmarino : @Masino_ @DSantanche Io sono strutturalmente contrario ad augurare il male alla gente, ma ci sono casi nei quali è consentita una deroga!!!?? -