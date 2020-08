In California nella Death Valley si sono superati i 54,4 gradi: record dal 1913 (Di lunedì 17 agosto 2020) Caldo torrido in California questo fine settimana dove nella Death Valley si sono superati i 54,4 gradi, la temperatura più alta dal 1913. Lo riporta il Los Angeles Times. Intanto a tutti gli abitanti ... Leggi su globalist

ilpost : Nella Death Valley, in California, sono stati registrati 54,4° C: se la misura fosse confermata, sarebbe il dato pi… - GIAMPIEROSSI : Caldo record in California, 54,4 gradi nella Death Valley - CousinJerry84 : RT @ilpost: Nella Death Valley, in California, sono stati registrati 54,4° C: se la misura fosse confermata, sarebbe il dato più alto nel m… - annamariamoscar : Record storico di caldo nella Death Valley: sfiorati i 55 gradi, mai cosi tanto dal 1913 - lycophos : RT @ilpost: Nella Death Valley, in California, sono stati registrati 54,4° C: se la misura fosse confermata, sarebbe il dato più alto nel m… -