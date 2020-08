Il virologo dell'università Bicocca: 'Da una settimana le cariche virali stanno aumentando' (Di lunedì 17 agosto 2020) Sono le parole del virologo dell'università Bicocca di Milano, Francesco Broccolo, che a Tgcom24 rivela: "Da circa una settimana, nei nostri laboratori di Milano, stiamo osservando un nuovo aumento ... Leggi su globalist

AlbertoBagnai : L’epidemiologo (che non è un virologo) fa ombra allo storico dell’arte… - abitudinario : RT @AlbertoBagnai: L’epidemiologo (che non è un virologo) fa ombra allo storico dell’arte… - samuele26572 : RT @AlbertoBagnai: L’epidemiologo (che non è un virologo) fa ombra allo storico dell’arte… - MGabbrielli : RT @AlbertoBagnai: L’epidemiologo (che non è un virologo) fa ombra allo storico dell’arte… - polunochaya : RT @AlbertoBagnai: L’epidemiologo (che non è un virologo) fa ombra allo storico dell’arte… -