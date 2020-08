Il video del rave abusivo con 1500 ragazzi a Spino d’Adda (Di lunedì 17 agosto 2020) Senza mascherina, senza distanziamento e senza autorizzazione: sono circa 1.500 i ragazzi che il 14 di agosto si sono dati appuntamento per partecipare a un rave party, non autorizzato, che va avanti da allora a Spino d’Adda, in provincia di Cremona, fra le rive del fiume Adda e le cascine Gamello e Ca’ Nova. Il video del rave abusivo con 1500 ragazzi a Spino d’Adda Oltre alle immagini circolate sui social a far scattare l’allarme sono state le segnalazioni ricevute dalle forze dell’ordine da alcuni residenti della zona. I ragazzi sono arrivati da tutta Italia e anche da Francia e Olanda e il rave è andato avanti per più ... Leggi su nextquotidiano

Inter : ?? | ARRIVO Le immagini dell’arrivo del Presidente Steven Zhang nell’hotel dei nerazzurri #ForzaInter - acmilan : ©? Captain of a thousand battles and triumphs: the Rossoneri Golden Boy's tale is on our App… - acmilan : Coach Pioli's arrival, our 120th anniversary, @Ibra_official's return. Season Review: part 2, is on our App ??… - PaoloX68 : RT @_Carabinieri_: I #Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Salerno e della Stazione CC… - fairymoontaehun : La chiamata non era ancora iniziata che Soonyoung era già nella posa del “Horanghae” sto male -

Ultime Notizie dalla rete : video del Appuntamento video con la storia dell'arte ravennate: si parla del capitello teodoriciano della chiesa di Pieve Cesato ravennanotizie.it La cronista presa a pugni perché filmava lo sgombero della tendopoli

PALERMO - Si trovava nella borgata marinara di Sferracavallo, a pochi chilometri da Palermo, con un’amica per trascorrere la serata del Ferragosto: quando ha visto le auto dei carabinieri dirigersi ve ...

Caos al porto per il traghetto. L'ex Gf urla senza mascherina: finisce male

Daniela Martani ormai è nota per le sue proteste e provocazioni via social. Salita alla ribalta per la partecipazione al Grande Fratello, poi è diventata la pasionaria di Alitalia. Questa sua vena pol ...

PALERMO - Si trovava nella borgata marinara di Sferracavallo, a pochi chilometri da Palermo, con un’amica per trascorrere la serata del Ferragosto: quando ha visto le auto dei carabinieri dirigersi ve ...Daniela Martani ormai è nota per le sue proteste e provocazioni via social. Salita alla ribalta per la partecipazione al Grande Fratello, poi è diventata la pasionaria di Alitalia. Questa sua vena pol ...