Il vantaggio di Biden su Trump si assottiglia nell’ultimo sondaggio nazionale (Di lunedì 17 agosto 2020) A poche ore dall’inizio della Convention democratica, un nuovo sondaggio nazionale della CNN mostra che il vantaggio di Joe Biden sul presidente Trump si sta assottigliando. Tuttavia, la maggior parte dei candidati approva la scelta della Harris come vicepresidente. Il vantaggio di Biden si restringe Mancano poche ore alla tanto attesa Convention democratica, dove il … Leggi su periodicodaily

Mancano poche ore alla tanto attesa Convention democratica, dove il partito dovrà unirsi in un’unica voce per convincere gli elettori del fallimento delle politiche di Trump. In un ultimo sondaggio na ...Roma, 17 ago. (askanews) – Si apre nella notte italiana (ore 3) la convention democratica Usa in versione virtuale, causa epidemia da Covid19, che ufficializzerà l’investitura di Joe Biden a candidato ...