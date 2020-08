Il sistema Italia alla sfida dell’Intelligenza artificiale: la Global Partenership e l’approccio nazionale (Di lunedì 17 agosto 2020) Secondo Tractica, tra le società leader al mondo nelle ricerche di mercato, il valore del mercato dei software di intelligenza artificiale raggiungerà i 22 miliardi di dollari a fine 2020, per arrivare a 126 miliardi entro il 2025. Nel giro di appena cinque anni, dunque, il valore Globale del settore sarà più che quintuplicato, espandendo la propria sfera di influenza sui settori più disparati. In Italia, nonostante il settore sia in forte crescita, ci troviamo di fronte a un “neonato”, o poco più. Secondo l’ultimo report dell’Osservatorio Artificial Intelligence degli Osservatori del Politecnico di Milano, a fine 2019 il mercato dell’Intelligenza artificiale in Italia vale 200 milioni di euro. Un settore destinato a crescere nei ... Leggi su quifinanza

ADeLaurentiis : Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia… - nicoladituri : «i paesi cosiddetti frugali riescono a sostenere uno stato che intermedia all’incirca la metà del Pil perché hanno… - GiovRss : RT @ADeLaurentiis: Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia port… - e_eredi : @LaVeritaWeb Tutto rientra infatti, in più generale (globale) sistema di una politica filo-asiatica, filo.african… - ImVeegaHD : RT @ADeLaurentiis: Sono certo che, anche tu come noi, voglia dare un importante contributo per trasformare il sistema calcio in Italia port… -

Ultime Notizie dalla rete : sistema Italia L'Italia, il piano di riforme e il rischio patchwork. L'analisi di Zagari Formiche.net Coronavirus, in Italia 320 nuovi positivi, 21 in Toscana e 4 in provincia di Grosseto

In Toscana sono 10.854 i casi di positività al Coronavirus, 21 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto ...

Premi EISA 2020-2021: i migliori dispositivi tech per l'auto

Progettato per installazioni premium, il modello di punta della serie DSP di Helix è incentrato sull’elevata potenza di elaborazione e sul controllo totale. Una doppia architettura DSP a 64 bit in gra ...

In Toscana sono 10.854 i casi di positività al Coronavirus, 21 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto ...Progettato per installazioni premium, il modello di punta della serie DSP di Helix è incentrato sull’elevata potenza di elaborazione e sul controllo totale. Una doppia architettura DSP a 64 bit in gra ...