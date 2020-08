Il seggiolino la svolta del caso della mamma dj: cosa è successo nell'incidente (Di lunedì 17 agosto 2020) Valentina Dardari Sembra rafforzarsi l’ipotesi della morte di Gioele a causa dell’incidente e il suicidio della sua mamma. Dopo 14 giorni il bambino non è ancora stato trovato Secondo gli ultimi rilievi effettuati dalle forze dell’ordine sembra che l’auto condotta da Viviana, la dj 43enne scomparsa con il figlio Gioele e ritrovata morta nella boscaglia di Caronia, nel Messinese, viaggiasse a una velocità di 100 km/h. E che il seggiolino non fosse assicurato. Questo potrebbe rafforzare l’ipotesi che il piccolo sia rimasto ucciso nell’incidente stradale, tutt’altro che lieve come definito inizialmente, e che la sua mamma si sia uccisa in preda al rimorso. ... Leggi su ilgiornale

