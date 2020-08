Il ricorso delle discoteche contro il l’ordinanza del governo che impedisce di ballare (Di lunedì 17 agosto 2020) Le discoteche portano il governo in tribunale. Questa è l’ultima notizia relativa alla questione discoteche chiuse. Dopo l’aumento dei contagi e una situazione che – stando ai dati – rischia di sfuggire di mano se si permette ai locali di rimanere aperti senza delle reali norme di distanziamento, arriva il ricordo al Tar. Domani previsto un incontro tra il presidente del Silb, il sindacato dei locali, e il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli. LEGGI ANCHE >>> Non è vero che sono state chiuse le discoteche Le discoteche non sono state chiuse, è però vietato ballare Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in ... Leggi su giornalettismo

L’associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo ha deciso di presentare un ricorso immediato al Tar del Lazio per la riapertura immediata delle aziende. La decisione è ...

