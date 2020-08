Il proprietario del Papeete: «Chiudo, al governo c’è gente che non capisce niente di niente» (Di lunedì 17 agosto 2020) «Questo è un governo di gente che non sa cosa significhi fare impresa, che non ha mai fatto niente nella vita. Se mi avessero detto ci sono dati certi che dimostrano la diffusione del contagio nelle discoteche avrei detto: va bene. Ma così vuol dire solo scagliarsi contro il mondo produttivo». Massimo Casanova, proprietario del Papeete di Milano Marittima, commenta così con l’Adnkronos l’ordinanza del governo che ha disposto la chiusura delle discoteche dal 17 agosto al 7 settembre. Il proprietario del Papeete: «Bisognava agire in modo diverso» La misura colpisce anche uno dei locali gestito dall’imprenditore: «La discoteca Villa Papeete dal 17 ... Leggi su secoloditalia

CaioGCM : RT @SecolodItalia1: Il proprietario del Papeete: «Chiudo, al governo c’è gente che non capisce niente di niente» - DarioGennari : RT @lazialeantifa: Chi non ascolta è il proprietario del Papeete - RadioQuar : RT @lazialeantifa: Chi non ascolta è il proprietario del Papeete - clalurid74 : RT @kiara86769608: La fidanzata di Conte,lavora come manager per suo padre, Cesare Paladino,dal canto suo proprietario del noto Hotel Plaza… - SalvatoreC1970 : RT @lazialeantifa: Chi non ascolta è il proprietario del Papeete -

Ultime Notizie dalla rete : proprietario del Superbonus all’inquilino con l’ok scritto del proprietario Il Sole 24 ORE OnePlus lancia un contest fotografico con in palio le sue nuove cuffie

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...

Canicattì: danni ad un vigneto per oltre tremila Euro

Un gesto che ha provocato danni per circa 3 mila euro. A denunciare il tutto sarebbe stato lo stesso proprietario del vigneto che, accorto del danno, non ha potuto fare altro che rivolgersi ai ...

Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...Un gesto che ha provocato danni per circa 3 mila euro. A denunciare il tutto sarebbe stato lo stesso proprietario del vigneto che, accorto del danno, non ha potuto fare altro che rivolgersi ai ...