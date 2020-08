Il proprietario del Papeete a TPI: “La chiusura delle discoteche una mossa per sabotare la campagna elettorale” (Di lunedì 17 agosto 2020) Imprenditore e politico (è europarlamentare della Lega), Massimo Casanova è il proprietario del Papeete Beach a Milano Marittima, una delle discoteche più famose della riviera romagnola. Lo scorso anno finì su tutte le prime pagine quando Matteo Salvini fu fotografato in consolle nel suo locale con mojito in mano e vicino a cubiste che si muovevano al ritmo dell’inno di Mameli.Cosa pensa della decisione del governo di chiudere le discoteche? “Avevano già imposto la capienza ridotta al 50% e già questo significava chiusura per molte attività. Ora è arrivata la chiusura totale. Almeno si sono presi una responsabilità: finora non l’avevano fatto… Ma nelle ... Leggi su tpi

Imprenditore e politico (è europarlamentare della Lega), Massimo Casanova è il proprietario del Papeete Beach a Milano Marittima, una delle discoteche più famose della riviera romagnola. Lo scorso an ...

