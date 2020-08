Il procione Tito dipinge come un vero artista (Di lunedì 17 agosto 2020) La storia di Tito, il procione che dipinge come un vero artista: insieme ai suoi “fratelli” crea piccole opere d’arte Impara l’arte e mettila da parte. Tito ha seguito il proverbio alla lettera, e oggi può vantare un talento “animale” per la pittura. Tito, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è un procione in grado di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : procione Tito Il procione Tito dipinge come un vero artista Corriere Nazionale Tito, il procione che dipinge come un vero artista

Impara l’arte e mettila da parte. Tito ha seguito il proverbio alla lettera, e oggi può vantare un talento “animale” per la pittura. Tito è un procione in grado di creare piccole opere d’arte con le s ...

Impara l’arte e mettila da parte. Tito ha seguito il proverbio alla lettera, e oggi può vantare un talento “animale” per la pittura. Tito è un procione in grado di creare piccole opere d’arte con le s ...