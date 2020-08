Il pianista Luca Morelli in concerto al Castello di Gesualdo (Di lunedì 17 agosto 2020) Sabato 22 agosto, alle ore 21.30, presso il Castello di Gesualdo, si terrà il concerto al pianoforte dell'artista Luca Morelli. La capienza sarà limitata, nel rispetto delle prescrizioni anti Covid ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : pianista Luca

AvellinoToday

10:48Palermo classica, la pianista russa Sofia Vasheruk in concerto al Chiostro dello Steri 10:48Incidente a Finale di Pollina, settantenne finisce contro il guardrail e resta bloccato in auto 10:43Vi ...Tredicesimo appuntamento per la rassegna musicale “Note e Arte nel Romanico” edizione 2020: un immancabile appuntamento fuori programma Martedì 18 agosto 2020, alle ore 19 presso la Chiesa dei Santi D ...