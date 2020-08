Il PD pubblica un video e risponde alle accuse del proprietario del Papeete: “Ecco come rispetta le regole” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Questo è un governo di gente che non sa cosa significhi fare impresa, che non ha mai fatto niente nella vita… Se mi avessero detto ‘ci sono dati certi che dimostrano la diffusione del contagio nelle discoteche’ avrei detto: va bene. Ma così vuol dire solo scagliarsi contro il mondo produttivo”. Aveva commentato così Massimo Casanova, europarlamentare della Lega e proprietario del Papeete di Milano Marittima, l’ordinanza del governo che ha disposto la chiusura delle discoteche dal 17 agosto al 7 settembre. “La discoteca Villa Papeete dal 17 chiuderà come tutte le discoteche. Quella di Ferragosto è stata l’ultima serata. Ovviamente ci saranno problematiche: merce pagata che rimarrà ferma un anno, tasse”. Mentre la ... Leggi su tpi

Ladri in casa, Facchinetti pubblica il video: "Ecco uno degli infami"

Ecco Samsung Galaxy S20 FE 5G: immagini, video e informazioni sul prezzo

L’ex sovrano spagnolo Juan Carlos si trova negli Emirati Arabi: la conferma della casa reale

Samsung Galaxy S20 FE ha meno segreti ora che OnLeaks ha pubblicato i render dello smartphone di cui già si parla ormai da diverse settimane. Dunque, dopo la prima immagine pubblicata in rete a inizio ...Le indiscrezioni della stampa lo sostenevano da giorni, ora arriva la conferma della casa reale: il re emerito di Spagna, Juan Carlos, si trova negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha confermato la casa real ...