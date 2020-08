IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di martedì 18 agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di martedì 18 agosto 2020:Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di martedì 18 agosto 2020Gabriella soffre per i disaccordi con Agnese mentre Salvatore fa fatica a controllare la rabbia al lavoro. Laura ha accettato l’incarico di Vittorio di confezionare cento uova di cioccolata da donare alle clienti per Pasqua, ma ha mentito sul fatto di poter effettivamente mantenere l’impegno. Per fortuna la ragazza riceverà ora un aiuto insperato. Una frase infelice di Salvatore fa sì che Federico cominci ad avere dei dubbi sulla fedeltà di Roberta, ciò proprio poco prima della sua partenza per la Svizzera (dove si ... Leggi su tvsoap

