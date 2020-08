Il Paese Non Riparte Senza La Scuola, No alla Didattica a Distanza (Di lunedì 17 agosto 2020) “Noi sindaci siamo in prima linea, dobbiamo programmare l’apertura di un anno scolastico difficile, però si può fare, si può coniugare sicurezza sanitaria, responsabilità e voglia di vivere e di rinascere e Napoli sta cercando di farlo”. Queste la parole di Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, in un’intervista a Rtl 102.5. “Con la Scuola – continua – noi ci stiamo preparando al 14 settembre, siamo sistemando le scuole, certo il Governo nazionale e regionale non è che… mentre a Roma si parla noi dobbiamo preparare l’opzione A che è il ritorno a Scuola sperando che la situazione non peggiori. Io non vedo Ripartenza Senza il ritorno a Scuola, il Paese Senza riprendere ... Leggi su youreduaction

matteosalvinimi : Massimo Giletti: 'Bonafede non chiaro sulla mafia. In un Paese straniero si sarebbe dovuto dimettere. Non ha reagit… - AlbertoBagnai : L’INPS è vittima, lui il carnefice. Solidarietà ai tanti dipendenti laboriosi e onesti di un istituto cruciale per… - CarloCalenda : L’alternativa è contribuire rifondare una casa per quel pezzo d’Italia che considera istruzione, lavoro e produzion… - VasilisAc84 : RT @CesareSacchetti: In Bielorussia è in corso una rivoluzione colorata per rovesciare Lukashenko che il FMI aveva cercato di corrompere. N… - darianichele : RT @CesareSacchetti: In Bielorussia è in corso una rivoluzione colorata per rovesciare Lukashenko che il FMI aveva cercato di corrompere. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Paese Non Covid, De Magistris: "Senza scuole Paese non riparte" Adnkronos Bielorussia, manifestanti pro e contro Lukashenko non si scontrano, ma per poco

Bielorussia, Minsk. Migliaia di manifestanti anti-Lukashenko si sono radunati sventolando la bandiera bianca e rossa del Paese per manifestare “per la Libertà”, contro il nuovo e recente vincitore del ...

Covid, intubata a 5 anni "Grave sindrome ai reni"

Con l’aumento dei casi di contagio che stanno risalendo a numeri preoccupanti in ogni parte del nostro Paese, arrivano notizie allarmanti anche di singoli casi o di interi focolai che preoccupano semp ...

Bielorussia, Minsk. Migliaia di manifestanti anti-Lukashenko si sono radunati sventolando la bandiera bianca e rossa del Paese per manifestare “per la Libertà”, contro il nuovo e recente vincitore del ...Con l’aumento dei casi di contagio che stanno risalendo a numeri preoccupanti in ogni parte del nostro Paese, arrivano notizie allarmanti anche di singoli casi o di interi focolai che preoccupano semp ...