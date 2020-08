Il "pacco" postale di Trump terrorizza i dem. Sondaggio Cnn, solo 4 punti indietro (Di lunedì 17 agosto 2020) Il nome di Louis DeJoy rischia di diventare una delle chiavi delle elezioni presidenziali americane in programma il prossimo 3 novembre. I democratici chiedono le dimissioni del direttore del Us Postal Service, Louis DeJoy. “Finanziatore della campagna di Trump, ha agito come complice del presidente per falsificare le elezioni con le modifiche approvate al servizio postale per degradarne gli standard e ritardare le consegne”, affermano la speaker della Camera Nancy Pelosi e il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer.Sotto la guida di DeJoy, il sistema postale americano ha ridotto le sue operazioni diventando più lento e meno affidabile, tanto che anche alcuni repubblicani hanno denunciato carenze. Ritardi e mancanza di affidabilità che rischiano di pesare sul voto di novembre, che vede 180 milioni di ... Leggi su huffingtonpost

