Il mondo della scienza contrario all'immigrazione moderata (Di lunedì 17 agosto 2020) Per il Consiglio svizzero della scienza l'iniziativa dell'UDC mette a repentaglio l'accordo sulla ricerca con l'Ue. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : mondo della Il mondo della pallapugno piange la scomparsa di Francesco Gili IdeaWebTv Coronavirus, dopo la Russia arriva il primo vaccino dalla Cina

Le autorità cinesi hanno concesso il primo brevetto a un candidato vaccino Covid-19 sviluppato a livello nazionale, che, secondo gli esperti, rafforzerebbe la fiducia del mercato internazionale nei va ...

Dopo l'annuncio del governo l'ultima notte "folle" in disco

Nel pomeriggio di ieri il governo, dopo averlo minacciato per giorni, ha deciso di chiudere le discoteche su tutto il territorio nazionale senza possibilità di deroga per le regioni. Fa seguito al dpc ...

