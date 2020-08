Il modello matematico sul Covid in Italia: «Di questo passo, 1000 contagi al giorno ad agosto e 1500 a settembre» (Di lunedì 17 agosto 2020) Quello che sta accadendo nelle ultime ore è preoccupante. Non tanto per la situazione attuale, ancora relativamente sotto controllo, quanto per quello che potrebbe accadere di qui al mese di settembre. Repubblica ha consultato Flavio Tonelli, professore di Simulazione dei sistemi complessi all’università di Genova. Quest’ultimo ha elaborato un modello matematico che prende in considerazione l’epidemia da coronavirus in Italia e la sua conseguente evoluzione, per evitare un nuovo lockdown. LEGGI ANCHE > Dite a Salvini e Meloni che Locatelli sostiene che i migranti incidono per il 3-5% sul contagio Nuovo lockdown possibile se i contagi saliranno a 1500 al giorno a settembre In base a ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : modello matematico Come cucinare una bistecca perfetta? Ci pensa un modello matematico Everyeye Tech METEO AERONAUTICA 30 giorni: CALDO verso lo STOP Estate meteorologica

Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare illustra una linea di tendenza che abbiamo osservato nelle proiezioni del modello matematico europeo con validità 46 giorni ...

I mancini sono rari a causa dell’equilibrio tra cooperazione e competizione

Gli scienziati si sono chiesti da tempo perché le persone mancine siano una rarità. Storie di essere stati schiaffeggiati sul polso per essere un mancino a parte, ci deve essere una ragione evolutiva ...

