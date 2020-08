Il Milan supera il Real Madrid nel Trofeo Berlusconi – 17 agosto 1993 – VIDEO (Di lunedì 17 agosto 2020) 17 agosto 1993: il Milan vince per la prima volta il Trofeo Berlusconi, arrivato alla terza edizione. I rossoneri battono il Real Madrid Giornata di ricordi per il Milan. 26 anni, il 17 agosto 1993, la la squadra rossonera, allenata allora da Fabio Capello, alzò per la prima volta il Trofeo Berlusconi vincendo contro il Real Madrid delle meraviglie. Già dopo quaranta minuti il Milan era già in vantaggio 3-0 con i gol di Simone, Papin e Boban. Poco prima della fine del primo tempo i blancos accorciarono le distanze con Michel e al 55′ Zamorano riaprì definitivamente la gara. Alla fine ... Leggi su calcionews24

GIUSPEDU : RT @marcovarini: Se l’Inter supera lo Shakhtar si prospetta una finale dai mille contorni: per #Conte quel Siviglia che aveva solo sfiorato… - marcovarini : Se l’Inter supera lo Shakhtar si prospetta una finale dai mille contorni: per #Conte quel Siviglia che aveva solo s… - Mterryf1 : @gattusismo__ No sul serio ha detto ciò? Ormai è fuori controllo Questo supera perle come Mou al Milan l'anno scor… - frasigno66 : Convincetevi, il Lipsia è un Sassuolo che ha avuto coraggio, favorito certo da un sistema che aiuta e premia le inn… - stefanodexterha : @willy_signori Ricordiamo che nel caso di Moratti, la somma bruciata supera 1 mld di euro mentre B ha adoperato il… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan supera Calcio:doppietta Ibra, il Milan supera il Sassuolo Agenzia ANSA PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Assalto a Messi, l'Inter ci prova!"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Conte-Zhang, patto finale". L'allenatore ed il presidente nerazzurro sono a Dusseldorf, dove stasera alle 21 l'Inter sfiderà gli ucraini de ...

Ibra, pretese da leader: vuole essere il più ricco in squadra e il terzo in Serie A

La richiesta da 7 milioni e mezzo netti per la prossima stagione alza evidentemente parecchio l’asticella rispetto a quanto era filtrato fino a poche ore prima. Si era infatti parlato di una parte fis ...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con il titolo: "Conte-Zhang, patto finale". L'allenatore ed il presidente nerazzurro sono a Dusseldorf, dove stasera alle 21 l'Inter sfiderà gli ucraini de ...La richiesta da 7 milioni e mezzo netti per la prossima stagione alza evidentemente parecchio l’asticella rispetto a quanto era filtrato fino a poche ore prima. Si era infatti parlato di una parte fis ...