Il Manchester City saluta David Silva: allo spagnolo sarà costruita una statua (Di lunedì 17 agosto 2020) Il Manchester City ha salutato David Silva con un post social e una statua che sarà presto costruita in suo onore Il Manchester City ha salutato David Silva con un post social. Lo spagnolo ha chiuso la sua esperienza con la maglia dei Cityzens con la sconfitta in Champions League contro il Lione. Lo spagnolo ha trascorso 10 anni nelle fila del City dove ha vinto 11 trofei e sarà ricordato per molti anni a venire. Tanto da spingere la dirigenza a dedicargli uno stadio fuori dall’ Etihad Stadium. La sua statua sarà svelata fuori dallo stadio la prossima estate ... Leggi su calcionews24

