Il leghista titolare del Papeete: «Chiudono le discoteche, ma questo governo non ha mai fatto niente nella vita» (Di lunedì 17 agosto 2020) Com’è noto, Matteo Salvini ha un legame speciale con il Papeete ed è andato lì anche quest’anno, giusto in tempo per godersi una delle poche settimane di piena attività della struttura a Milano Marittima. Dal 17 agosto, infatti, anche il Papeete rispetterà l’ordinanza di chiusura delle discoteche richiesta dal governo dopo l’aumento dei contagi negli ultimi giorni. Massimo Casanova, titolare della struttura ed europarlamentare della Lega, ovviamente è del tutto in disaccordo con la decisione dell’esecutivo. LEGGI ANCHE > Salvini e il ritorno al Papeete con tanti selfie e zero mascherine Papeete chiuso e il leghista Casanova si scaglia contro il governo ... Leggi su giornalettismo

