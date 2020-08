Il Guardian: “Guardiola ha succhiato via gioia e libertà” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Fallisci. Non importa. Ma fallisci di nuovo. E lo fai più o meno sempre nello stesso modo. Quante volte, Pep? Quante volte?”. La risposta al quesito con cui il Guardian apre il suo – ennesimo – pezzo critico contro Guardiola, la dà il Telegraph: un’altra volta ancora. Perché a dispetto di quello che è per tutti un enorme fallimento, il City ha intenzione di confermare il tecnico spagnolo. Per riprovare, un’altra volta, a vincere la Champions. Poi, è chiaro, quel che altrove si trasforma in uno psicodramma con varie gradazioni che porta poi al licenziamento dell’allenatore – Sarri e Setien – in Inghilterra resta nel pieno registro della critica, soprattutto nel merito. E nel caso di Guardiola è una critica tattica. L’idea che Pep Guardiola complichi eccessivamente le ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Guardian: “Guardiola ha succhiato via gioia e libertà” Ma l’ennesima prova di “confusione tattica” non cambia i… - eugenio_iannone : RT @napolista: Il Guardian fa a pezzi la Juve per Pirlo: «Sperano nel nuovo Guardiola, per ora è una scelta grottesca» «È il terzo azzardo… - infoitsport : Il Guardian fa a pezzi la Juventus per Pirlo: «Sperano nel nuovo Guardiola, per ora è una scelta grottesca - Stefaniaugo77 : RT @napolista: Il Guardian fa a pezzi la Juve per Pirlo: «Sperano nel nuovo Guardiola, per ora è una scelta grottesca» «È il terzo azzardo… - realwarriale2 : RT @napolista: Il Guardian fa a pezzi la Juve per Pirlo: «Sperano nel nuovo Guardiola, per ora è una scelta grottesca» «È il terzo azzardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardian “Guardiola