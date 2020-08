Il grido di chi lavora in disco: ​"Basta col terrore dei medici" (Di lunedì 17 agosto 2020) Davide Bartoccini La decisione del governo sulla movida è l'ennesima misura di un esecutivo che non sa come risolvere il problema dei contagi Questa estate, per motivazioni personali avulse dal Covid, ho deciso di estraniarmi dall’organizzazione di eventi danzanti - attività parallela che svolgo con passione da ormai 15 anni, ambito nel quale ho stretto numerosi rapporti nel corso degli anni. Per questo sono solidale con tutti coloro che si troveranno puniti dall’ennesima decisione di un governo inadeguato, che dopo mesi e mesi ancora dimostra di non avere la minima contezza del funzionamento di un virus come il Sars-CoV2, né della diffusione della pandemia scatenatasi. Come giornalista mi occupo di questa minaccia da prima ancora che le prime pagine gli dedicassero titoli apocalittici - quando molti si prendevano gioco dei primi allarmismi - ... Leggi su ilgiornale

intornoAlTempo : RT @DeriuRegina: #inUnLuogo Tace la tua anima Ma è un grido silenzioso Eppure sei scintilla d'amore Proverò a dargli voce Solo così In un s… - DeriuRegina : #inUnLuogo Tace la tua anima Ma è un grido silenzioso Eppure sei scintilla d'amore Proverò a dargli voce Solo così… - scorpio66966 : RT @frances41413628: Solo chi sperimenta l'inferno sente il bisogno di gridare a Dio. L'orecchio di Dio è sensibile al grido del povero. Il… - Leonard29937724 : @AforizmyFraszky @borghi_claudio @LegaSalvini Ho detto che non so nulla della politica toscana e che spero che vinc… - xxxlg58 : RT @PRESBITERMAX: Il grido della donna cananea è quello delle donne e gli uomini di ogni tempo. Gesù lo ascolta in barba ai pregiudizi reli… -

Ultime Notizie dalla rete : grido chi “I dettaglianti ormai sono al collasso”Il grido di Unione Agenzia di Viaggi Italiane TTG Italia Vescovo Acerra: “Qui la mascherina serve per la puzza dei roghi”

Duro intervento di monsignor Antonio Di Donna nell’omelia dell’Assunta in Cattedrale per denunciare la persistenza di incendi di rifiuti nella ‘Terra dei Fuochi’: “Il sangue innocente di ragazzi e gio ...

‘Basta rifiuti per le strade di Torre dell’Orso’, la Pro Loco lancia un grido d’allarme

Il problema secondo l’associazione sarebbe legato ad una fascia di proprietari che non sono iscritti a ruolo per il pagamento della tari e che nel corso degli anni hanno usufruito della raccolta dei r ...

Duro intervento di monsignor Antonio Di Donna nell’omelia dell’Assunta in Cattedrale per denunciare la persistenza di incendi di rifiuti nella ‘Terra dei Fuochi’: “Il sangue innocente di ragazzi e gio ...Il problema secondo l’associazione sarebbe legato ad una fascia di proprietari che non sono iscritti a ruolo per il pagamento della tari e che nel corso degli anni hanno usufruito della raccolta dei r ...