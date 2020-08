Il gambero pistola e il suo super potere (raccontato dal film «Project Power» su Netflix) (Di lunedì 17 agosto 2020) Un potere straordinario derivante dalle tante, diverse armi sviluppate nel mondo animale (inclusa quella del gambero pistola). Al centro del nuovo film prodotto da Netflix, Project Power, c'è una pillola contenente del potere sintetizzato e pronto all'uso, capace di fornire i super poteri ai consumatori di questa "droga" speciale, anche se con effetti a sorpresa in base alla risposta dell'organismo. Cinque minuti di potere in una pillola. In una scena del film con Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt, sceneggiato da Mattson Tomlin dall'iniziale spec script (un soggetto sceneggiato senza committenza, in cerca di produzione) si spiega come la selezione dei poteri derivanti ... Leggi su gqitalia

enryulancer : Interessante la storia del gambero pistola, dopo devo googlare se è vero??. Ma che cazzo di potere ha???sua figlia in… -

Ultime Notizie dalla rete : gambero pistola Il gambero pistola e il suo super potere (raccontato dal film Netflix «Project Power») GQ Italia Project Power, i poteri di Jamie Foxx nel film Netflix spiegati bene

Come potete anche leggere in modo più approfondito nella nostra recensione di Project Power, il nuovo film originale Netflix racconta di una nuova pillola contenente del potere sintetizzato e pronto a ...

Come potete anche leggere in modo più approfondito nella nostra recensione di Project Power, il nuovo film originale Netflix racconta di una nuova pillola contenente del potere sintetizzato e pronto a ...