Il finale di Lucifer 5 non è stato ancora girato, per Tom Ellis sarà difficile riprendere dopo il lockdown (Di lunedì 17 agosto 2020) Le riprese del finale di Lucifer 5 non sono ancora terminate. Come già svelato dal protagonista Tom Ellis, la produzione si è interrotta lo scorso marzo a causa dello sviluppo della pandemia di Covid-19. In quel periodo, le riprese dell'ultimo episodio non erano ancora state completate.In una nuova intervista concessa a Da Man, l'attore ha confermato quanto si sapeva: "Eravamo estremamente vicini alla conclusione, ma il lockdown ci ha battuti. Quindi, abbiamo ancora il 60 percento del finale della quinta stagione da girare".Ci sono ancora molti dubbi su come si tornerà a lavorare sul set, data l'attuale situazione sanitaria. Le norme sul distanziamento sociale renderanno il tutto ancora più ... Leggi su optimagazine

