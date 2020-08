Il Covid è il nuovo spread (Di lunedì 17 agosto 2020) L’intuizione fulminante l’ha avuta su Twitter Matteo Brandi (@mat brandi): “Covid is the new spread”. Sì, è proprio così: come nel 2011 l’operazione di creazione del panico - per conseguire un effetto politico - è avvenuta attraverso un indicatore che fino a qualche tempo prima era pressoché sconosciuto al grande pubblico, e che invece, d’un tratto, veniva sparato dai media in modo ansiogeno e martellante, allo stesso modo adesso (mutatis mutandis, naturalmente) il giochino si ripete con i dati dei contagi da Coronavirus. Si badi bene: dati spesso non rilevanti, perché il puro e semplice conteggio dei semplici contagi, di per sé, non dice nulla. I dati significativi, invece, vengono regolarmente occultati: i ricoverati in terapia intensiva (secondo i dati costanti di ... Leggi su nicolaporro

