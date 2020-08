Il coronavirus lascia a terra Ryanair: tagliato un volo su 5 (Di lunedì 17 agosto 2020) Ryanair segue l’esempio di molte compagnie aeree e taglia il 20% dei voli dopo l’aumento dei casi di coronavirus. Che il coronavirus avrebbe avuto conseguenze economiche molto pesanti lo sapevamo già. Sapevamo anche che uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica sarebbe stato quello legato ai viaggi. Tra le compagnie aeree più colpite troviamo Ryanair, la compagnia lowcost irlandese, che si trova in grosse difficoltà viste le limitazioni agli spostamenti in Europa. Per questo motivo la dirigenza della compagnia ha deciso di tagliare il 20% dei voli a partire da Settembre. Un portavoce della società irlandese ha fatto sapere che i tagli riguarderanno principalmente la frequenza dei voli piuttosto che la chiusura delle tratte. I paesi più penalizzati dai tagli ... Leggi su bloglive

Salgono a 21,7 milioni i casi confermati di coronavirus nel mondo con 775.879 morti. È quanto emerge dall'ultimo bollettino della Johns Hopkins University che nella giornata di ieri ha registrato il n ...

