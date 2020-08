Il conto alla rovescia per Conte e il Recovery Fund (Di lunedì 17 agosto 2020) All’Italia resta sempre meno tempo per decidere la destinazione su cui orientare i fondi europei che, tra sovvenzioni e aiuti a fondo perduto, arriveranno in futuro da Next Generation Eu. Il Recovery Fund sarà realtà dal 2021, ma nel frattempo è già stabilita la traccia del percorso attraverso cui gli Stati dell’Unione Europea dovranno prepararsi a indicare obiettivi … InsideOver. Leggi su it.insideover

corradoformigli : A #Piazzapulita un servizio di @GregorioRomeo ( - generacomplotti : RT @Simone28616599: @F_Boccia @Corriere @pdnetwork Perché continui a sparare cazzate ebete leccaculo dei poteri forti??? Pure con Zaia disc… - paolosicari : @LegaSalvini Davvero sarà così tutti i giorni? Con il conto alla rovescia? #discoteche #17Agosto #selfini… - pasquale0costa1 : Sti cazzi vorrà dire che stipendi e vitalizi saranno tagliati e messi alla pari di quelli degli operai o delle pens… - Ultron65 : RT @Filippob8: Perchè tutto questo silenzio sulle operazioni illegali fa fanno le vostre navi ONG davanti alla Libia. Ma vi rendete conto c… -