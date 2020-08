Il contagiato alla Sonrisa che viola la quarantena per scattare foto alle cerimonie (Di lunedì 17 agosto 2020) Un fotografo di Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, risultato positivo al Coronavirus dopo essere stato al Castello delle cerimonie alla Sonrisa, rischia di essere denunciato. Avrebbe violato la quarantena per lavorare ai servizi fotografici di un matrimonio e di un battesimo. Il contagiato alla Sonrisa che viola la quarantena per fare le foto alle cerimonie L’uomo si era contagiato dopo aver partecipato come fotografo a una cerimonia alla Sonrisa il 5 agosto che ha portato alla chiusura del Castello delle cerimonie il 10 ... Leggi su nextquotidiano

