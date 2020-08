Il compleanno di Madonna in Giamaica: niente mascherine e tanta marijuana - (Di lunedì 17 agosto 2020) Alessandro Zoppo Bufera sulla popstar per le foto postate sui social: nessun distanziamento e spinelli in abbondanza La vita di Madonna, 62 anni compiuti domenica 16 agosto 2020, è da sempre all'insegna della provocazione e degli scandali. Libera e sfrenata, la popstar ha spento le candeline organizzando una particolare festa di compleanno in Giamaica. Le foto e i video del party postati su Instagram non potevano che far discutere: nelle immagini apparse sui social, Veronica Louise Ciccone e i suoi invitati (tra i quali spiccano i DJ e producer Diplo e Tracy Young) non indossano le mascherine né rispettano il distanziamento sociale. Eppure Madonna, censurata da Instagram per aver pubblicato un video in cui si sostiene che la cura contro il Covid è l'idrossiclorochina, ha ... Leggi su ilgiornale

