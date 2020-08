Il cast di Skam al Giffoni Film Festival il 20 agosto (Di lunedì 17 agosto 2020) Il cast di Skam torna al Giffoni Film Festival il 20 agosto: saranno presenti i protagonisti della quarta stagione Skam Italia torna al Giffoni Film Festival. Dopo il caloroso abbraccio di masterclasser e jurors dello scorso anno, appuntamento per il prossimo 20 agosto con i protagonisti della quarta stagione, andata in onda in contemporanea su TIMVISION e su Netflix.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

artvgio : una persona famosa che vi star bene? io @PollioMariasole @Ceciliacantara e tutto il cast di skam italia ?????????????? - justashake : Apro il sito di bershka e mi ritrovo il cast di skam españa a fare da modelle con indosso la roba delle superchicche - skamlovees : dopo la reunion del cast di #skam, voglio anche quella del cast di #skamitalia e possibilmente anche la quinta stag… - hugmerames_ : RT @signorametta: il fandom chiede una quinta stagione perché skam è stato e sarà per sempre un progetto di un percorso che i fan hanno int… -

Ultime Notizie dalla rete : cast Skam A #Giffoni50, arriva il cast di Skam Italia AgoraVox Italia Torna il Giffoni film festival con giovani giurati, star dal vivo e in streaming

Dal 18 agosto all’11 settembre torna il Giffoni Film Festival, l’appuntamento rivolto prima di tutto a un pubblico di giovani. Con appuntamenti dal vivo, in streaming e parte del programma che si svol ...

A Giffoni con Stallone e Daisy Ridley

Gli incontri in live streaming con divi come Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Katherine Langford interprete delle serie Netflix Tredici e Cursed (22 agosto) la `Jedi´ Daisy Ri ...

Dal 18 agosto all’11 settembre torna il Giffoni Film Festival, l’appuntamento rivolto prima di tutto a un pubblico di giovani. Con appuntamenti dal vivo, in streaming e parte del programma che si svol ...Gli incontri in live streaming con divi come Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Katherine Langford interprete delle serie Netflix Tredici e Cursed (22 agosto) la `Jedi´ Daisy Ri ...