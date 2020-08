Il caso San Giorgio apre la guerra nel M5S: fallisce il piano Saiello-Ciarambino (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutofallisce il blitz del consigliere regionale del M5S Gennaro Saiello sulle comunali di San Giorgio a Cremano. A pochi giorni dalla presentazione delle liste per le amministrative (scadenza 21 e 22 agosto) Vito Crimi non certifica la lista di Pasquale Maiolino, sponsorizzata da Valeria Ciarambino e Gennaro Saiello. Disco verde invece per la lista capeggiata da Patrizia Nola (in quota Luigi Gallo). La decisione crea imbarazzo nel gruppo regionale del M5S: Saiello e Ciarambino avrebbero promesso a Maiolino la candidatura a San Giorgio in cambio del sostegno alle regionali. Il piano salta. E pare sia in atto una vera e propria guerriglia nei gruppi wp del M5S contro i vertici nazionale per la decisione su San ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : caso San Coronavirus, un caso positivo a Loiri Porto San Paolo Gallura Oggi Terni, brucia il tetto di un agriturismo: salvi i 15 turisti ospitati

L'incendio è avvenuto in strada di Volghe – fra San Carlo e Prisciano – a Terni. Le fiamme hanno interessato il tetto di un agriturismo ed i locali sottostanti la copertura. Pesanti i danni riportati ...

Stress da rientro dalle vacanze estate 2020,10 trucchi per combatterlo

Lo stress da rientro dalle vacanze e dalle ferie estive o invernali non è una vera e propria patologia ma un senso di malessere, disagio e depressione che si ha quando si rientra a lavoro, a casa o a ...

