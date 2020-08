Il “Brancone” torna tra le strade di Frasso Telesino: la fede per arrestare la pandemia (VIDEO) (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Frasso Telesino (Bn) – Una tradizione che si rinnova ogni cinque anni dal 1670 e che si è ripetuta lo scorso 13 agosto quando il Crocefisso Brancone è tornato per le strade di Frasso Telesino. La pandemia in corso ha rischiato di far saltare l’evento, ma nel centro in provincia di Benevento si è deciso ugualmente di portare in piazza il dono del notaio frassese Marco Brancone, evitando la processione come da disposizioni anti-covid. fede, preghiera e speranza si sono fuse in un’unica voce affinché la diffusione del coronavirus possa arrestarsi. L'articolo Il “Brancone” torna tra le strade di Frasso ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Il “Brancone” torna tra le strade di Frasso Telesino: la fede per arrestare la pandemia (VIDEO) - #“Brancone”… -

Ultime Notizie dalla rete : “Brancone” torna