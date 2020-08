Il bollettino della Protezione Civile sul Coronavirus oggi 17 agosto in Italia (Di lunedì 17 agosto 2020) L’andamento dei contagi e dell’epidemia di Coronavirus oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute e i dati forniti dalla Protezione Civile: ci sono 320 contagi con 30666 tamponi effettuati (ieri erano 479 con 36807 tamponi). I morti sono quattro. Le regioni a casi zero sono Molise e Basilicata. I guariti sono 182 mentre i pazienti in terapia intensiva sono 58 (due in più rispetto a ieri) e i ricoverati con sintomi sono 810 (ieri erano 787). In isolamento domiciliare ci sono 13999 persone mentre gli attualmente positivi sono 14867. I contagi e i dati delle ultime 24 ore ripartiti per Regioni: oggi in Lombardia 43 nuovi positivi e nessun decesso a fronte di un numero molto basso di tamponi, appena 4.174. ... Leggi su nextquotidiano

