Il bisbetico domato: trama, cast e streaming del film (Di lunedì 17 agosto 2020) Stasera, 17 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il bisbetico domato, film del 1980 scritto e diretto da castellano e Pipolo. L’opera è un’allegra rivisitazione della commedia La bisbetica domata di William Shakespeare e vede nel cast Adriano Celentano e Ornella Muti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film. trama Elia (Adriano Celentano) è un agricoltore che vive in isolamento nell’immaginario paesino di Rovignano, nei pressi di Voghera. Decisamente asociale, non ama né la città né la compagnia (tranne le confessioni con don Cirillo), ma soprattutto è infastidito dalla presenza delle donne, che vede come disturbatrici della pace agreste. Mamy, la governante, è l’unica figura ... Leggi su tpi

FBiasin : Questa sera in tv: Su #Rai1 - La mossa del cavallo Su #Rai2 - Hawaii Five-O Su #Rai3 - Quello che non so di lei Su… - IlCommentatore_ : RT @FBiasin: Questa sera in tv: Su #Rai1 - La mossa del cavallo Su #Rai2 - Hawaii Five-O Su #Rai3 - Quello che non so di lei Su #Rete4 - I… - guido42195 : @FBiasin Il bisbetico domato non è su sky1? ?? - CriLombardo : @FBiasin Capolavoro il bisbetico domato .. ma spero di vedere un altro capolavoro in campo - GabrielePollast : RT @FBiasin: Questa sera in tv: Su #Rai1 - La mossa del cavallo Su #Rai2 - Hawaii Five-O Su #Rai3 - Quello che non so di lei Su #Rete4 - I… -