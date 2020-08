I partiti del Parlamento europeo chiedono libere elezioni in Bielorussia: Fratelli d’Italia firma, la Lega no (Di lunedì 17 agosto 2020) Pubblichiamo la dichiarazione congiunta per chiedere nuove e libere elezioni in Bielorussia e condannare fermamente la violenza e la tortura perpetrate contro manifestanti pacifici da parte del regime di Lukashenko. La lettera è stata preparata su iniziativa di Dacian Cioloş, Presidente di Renew Europe e firmata da Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, Iratxe García Pérez, Presidente dei Socialisti&Democratici, , Ska Keller e Philippe Lamberts, co-presidenti dei Verdi / ALE, Ryszard Legutko e Raffaele Fitto, co-presidenti dei conservatori e riformisti europei. Assent Applaudiamo il popolo bielorusso per il suo coraggio e la sua determinazione e sosteniamo fortemente il suo desiderio di cambiamento democratico e di libertà. Le ... Leggi su linkiesta

marcocappato : Il patibolo contro i politici che hanno intascato il bonus è pronto. Lo hanno preparato gli stessi partiti che dei… - Mov5Stelle : Dalle 12 di giovedì 13 alle ore 12 di venerdì 14 agosto si voterà a livello nazionale su due quesiti: sulla modific… - fattoquotidiano : M5s, su Rousseau vince il sì alla modifica del mandato zero e alle alleanze con i partiti alle Comunali - Chri_Del_Corso : RT @vfeltri: Lo psichiatra Basaglia chiuse i manicomi e si dimenticò di curare i matti, i quali ora si rifugiano nei partiti politici. - d0minius : I partiti del Parlamento europeo chiedono libere elezioni in Bielorussia: Fratelli d’Italia firma, la Lega no… -