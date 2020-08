I NUMERI REALI DEL COVID-19. LA POLITICA DOVRA’ DARE CONTO DELLE NUOVE RESTRIZIONI (Di lunedì 17 agosto 2020) “Il professor Bassetti analizza i dati degli ultimi giorni e spegne gli allarmismi: “Vi dico cosa significano questi NUMERI…” Su suggerimento e con un ingegnere , ho analizzato i dati mondiali ufficiali dell’OMS (https://COVID19.who.int/table) per vedere come l’aumento dei contagi nei vari stati ha influenzato le ospedalizzazioni e i decessi in questi paesi.Nel sito suddetto sono purtroppo presenti solo i contagi e i decessi (giornalieri e cumulativi) di ogni paese, e quindi l’analisi è limitata a questo. Si vede chiaramente (nei grafici allegati riferiti ai vari paesi) che, sia nei paesi che hanno utilizzato contromisure più severe contro la pandemia (Italia, Spagna, Germania) che nei paesi che invece hanno usato metodi molto più “blandi” (USA, India), dove il virus ... Leggi su databaseitalia

La sottosegretaria Zampa: «I migranti untori? Ecco i numeri reali» Avvenire

