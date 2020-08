I genitori la perdono di vista per pochi minuti: 13enne milanese annega nel Verbano (Di lunedì 17 agosto 2020) Germignaga, Varese,, 17 agosto 2020 - Due giovani vite spezzate nel giro di 24 ore. Era di origine egiziana e risiedeva a Milano con la famiglia la ragazzina di 13 anni morta dopo essersi tuffata ... Leggi su ilgiorno

La commessa, il commerciante, lo studente. "Noi, volontari, continuiamo a cercare Gioele"

CARONIA (Messina) - Da tredici giorni, battono palmo a palmo la montagna. “Ma ancora nessuna traccia del piccolo Gioele”, sussurra Vito Spinnato, uno dei volontari della protezione civile regionale, d ...

I genitori la perdono di vista per pochi minuti: 13enne milanese annega nel Verbano

Germignaga (Varese), 17 agosto 2020 - Due giovani vite spezzate nel giro di 24 ore. Era di origine egiziana e risiedeva a Milano con la famiglia la ragazzina di 13 anni morta dopo essersi tuffata nell ...

