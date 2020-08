I fantasmi di Praga nella Bielorussia che chiede libertà (Di lunedì 17 agosto 2020) Giordano Bruno Guerri I più grandicelli fra noi, e chi ama la storia, ricordano bene la «primavera di Praga», divenuta di colpo un inverno cupo all'apparire dei carri armati sovietici. Era il 21 agosto del 1968, e le immagini erano in bianco e nero I più grandicelli fra noi, e chi ama la storia, ricordano bene la «primavera di Praga», divenuta di colpo un inverno cupo all'apparire dei carri armati sovietici. Era il 21 agosto del 1968, e le immagini erano in bianco e nero. L'Unione Sovietica di Leonid Breznev temeva il processo di democratizzazione che Alexander Dubcek aveva avviato in Cecoslovacchia, fra l'entusiasmo del suo popolo: la libertà di stampa, la rinascita di partiti non comunisti, insomma il minimo del vivere civile. Sembrava che anche in occidente tutto stesse per cambiare in ... Leggi su ilgiornale

BarraFed : @GBGuerri I fantasmi sono sempre di Praga, mai di Kiev dove invece l'occidente è arrivato, ha sparato uccidendoli 8… -

