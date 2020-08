I cani, le scarpe e l'incidente. Le tre piste per trovare Gioele (Di lunedì 17 agosto 2020) Valentina Raffa Senza esito le ricerche del bimbo. I parenti della donna: "Non è morto nell'auto, cerchiamolo ancora" «C'è stato un forte botto. Poi una nuvola di fumo e polvere». I testimoni descrivono così l'incidente avuto il 3 agosto da Viviana Parisi nella galleria Pizzo Turda, sulla A20 Messina-Palermo, in zona Caronia, a seguito del quale è scesa dall'auto con il figlio Gioele di 4 anni, ha scavalcato il guardrail e si è inoltrata nell'area boschiva circostante. Le due ruote scoppiate dell'altro mezzo coinvolto, un furgone dell'Anas, e una dell'auto di Viviana che ha provocato l'incidente durante il sorpasso, avallano l'ipotesi che Gioele possa essere morto o svenuto o che si sia fatto male nel sinistro (anche se non sono state rinvenute tracce ematiche in ... Leggi su ilgiornale

