Higuain: «Non mi sono mai pentito di aver lasciato il Napoli per la Juventus» (Di martedì 18 agosto 2020) Gonzalo Higuain ha concesso un’intervista a Fox Sports Argentina. Ha parlato di tanti argomenti e ovviamente del suo futuro. Ha ribadito che non vuole lasciare la Juventus. Ho ancora un anno di contratto con la Juventus, vediamo. Tra pochissimo torneremo ad allenarci, vediamo come andrà col nuovo allenatore (Pirlo), ci saranno sicuramente dinamiche diverse. Il Napoli? Non mi sono pentito di essere andato alla Juve. Uno deve fare quello che sente, quello che lo rende felice. E non mi pento. Io traditore? Quanti giocatori sono passati dal River al Boca? Dall’Inter al Milan, o alla Juventus? Traditore lo hanno detto a Pirlo, a Ronaldo, a tantissimi giocatori. Fa parte del calcio. In futuro potrei giocare nella Mls, negli Stati ... Leggi su ilnapolista

