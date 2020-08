Harry e Meghan Markle cercano lavoro per ripagare il supermutuo della villa a Hollywood (Di lunedì 17 agosto 2020) Nelle scorse settimane, mentre il mondo intero discuteva i contenuti scioccanti della loro biografia-bomba Finding Freedom, da poco uscita in Gran Bretagna, Harry e Meghan Markle hanno pianificato e completato in gran segreto l’acquisto e il trasferimento con il piccolo Archie in una supervilla nei pressi di Santa Barbara, già appartenuta al controverso oligarca russo Sergej Grishin. Meghan e Harry, la storia d’amore in 30 foto sfoglia la gallery Un paradiso con ... Leggi su iodonna

VanityFairIt : Meghan Markle è tornata. E a giudicare dalle sue parole si è davvero emancipata dalla Corona britannica: «Mio marit… - stefypregno : E comunque Meghan Markle e il principe Harry dopo aver dato una caparra di 4ML di euro hanno stipulato un mutuo tre… - infoitcultura : Meghan & Harry, segreti e costi da capogiro della casa in California dove si trasferiscono - zazoomblog : Harry Meghan e l’indipendenza ritrovata in una villa da 10milioni di dollari - #Harry #Meghan #l’indipendenza - AHFOD_0804 : ho visto il servizio sulla nuova villa di Harry e Meghan. Sticazzi del prezzo ma COSA SE NE FANNO DI SEDICI 16 SIXTEEN BAGNI -