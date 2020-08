Hai capito Noemi? In piscina, bikini rosa a Ferragosto con vista sul Lato B: che sorpresa... | Guarda (Di lunedì 17 agosto 2020) Grintosa e simpatica, Noemi in bikini sui social, un po' una notizia. Un po' perché la cantante romana, lanciata da X Factor, ama dare di sé l'immagine della ragazzaccia rock, un po' mascolina sul palco, un mix tra Gianna Nannini e Fiorella Mannoia. E un po' perché su Instagram preferisce pose decisamente da "anti-diva". Il suo Ferragosto in piscina, con un due pezzi rosa decisamente appariscente, vuole però essere un messaggio "motivazione" ai suoi fan: "Buon Ferragosto! - scrive Noemi, 38 anni -, in un anno così pieno di sfide. supereremo ogni ostacolo, come sempre, insieme e con il sorriso di chi sa che potrà farcela". Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : HAI CAPITO??? - borghi_claudio : @4everAnnina Massi brava, hai capito tutto. Intanto oggi tutta Italia sa dei 600 euro e nessuno sa dei 28 miliardi… - Noiconsalvini : HAI CAPITO? - 73_Ros : @Andrea56Av @Annamar56834309 Mi sa che non hai capito. - HCLYSHADY : @Sorreyy eh ho capito, ma non c'entra nulla quello che hai messo in mezzo, per questo te lo sto dicendo. -

Ultime Notizie dalla rete : Hai capito Conte telefona al poliziotto di Torino: “Come hai capito che non stava chiedendo un pizza ma aiuto?” La Stampa