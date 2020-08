“Gusto Italia in tour”, l’evento fa tappa a Villammare (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVillammare – Vibonati (Sa) – Dopo la pausa di Ferragosto riprende “Gusto Italia in tour” con la sua quarta tappa, in programma dal 20 al 23 agosto a Villammare, frazione “marina” di Vibonati. L’evento itinerante, nato per promuovere tipici ed artigianato di qualità Made in Italy, da giovedì giunge nella bella località Bandiera Blu 2020. Dopo la prima tappa a Minori, in Costa d’Amalfi, sono seguite Camerota e Sapri, a confermare l’attenzione di turisti e villeggianti alle produzioni di qualità.Sul lungomare di Villammare, nel Golfo di Policastro, sarà possibile accedere agli stand del villaggio del gusto e fare una spesa speciale. Sarà ... Leggi su anteprima24

