Guida Tv Martedì 18 agosto 2020 (Di lunedì 17 agosto 2020) Guida Tv Martedì 18 agosto Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv martedì 18 agosto Rai 1ore 20:35 Techetechetèore 21:25 Perduta nel Vermont Angela autrice di romanzi per ragazzi, si prende una pausa lontana da tutto ma a causa di un incidente perde la memoria e ricomincia nel Vermont dove si innamora del bel dottore… ore 23:15 Un’estate a Salamanca Nicole porta la sorella Rike a fare una vacanza a sorpresa, in stile “volonturismo”. Rike, che sperava di passare giornate spensierate a bordo piscina, cerca immediatamente di lasciare Salamanca. Poi, complici una compagnia davvero speciale e un progetto importante, Rike decide di rimboccarsi le maniche e di lavorare ancora più duramente di tutti. Fra nuove amicizie, rivelazioni dolorose, ... Leggi su dituttounpop

brema82 : @GaretJax81 Nì, nel senso che i vari Processo del lunedì, Guida al Campionato, Appello del Martedì, Italia Uno spor… - CorneliaHale94 : @Gio79803890 @Federic01996 @fabio_blob_ @CIAfra73 @rinoc99 Si noto council of dads li mandano a rotazione. Ovviamen… - 3cinematographe : Se non sapete cosa vedere stasera in TV, lasciate che sia la guida tv di Cinematographe – FilmIsNow a consigliarvi… - Yogaolic : RT @RepubblicaTv: Betoniera si ribalta in tangenziale a Parma: due gru sollevano il mezzo: Tragico incidente martedì mattina all'uscita del… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Betoniera si ribalta in tangenziale a Parma: due gru sollevano il mezzo: Tragico incidente martedì mattina all'uscita del… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida Martedì Nuova Zelanda, torna il coronavirus: «Forse importato con un carico di surgelati». Primi 4 casi dopo 102... Corriere della Sera