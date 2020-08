GTA 6 e VR, possibile matrimonio all’orizzonte per la serie? (Di lunedì 17 agosto 2020) L'uscita di GTA 6 è ancora bella che lontana. Anche solo ipotizzare una data di riferimento risulta infatti pura utopia, visti i progetti di Rockstar Games che, al momento, vanno in una direzione precisa. I mesi scorsi hanno infatti sottolineato di come GTA Online, la modalità in rete del quinto capitolo, sia al centro dei progetti della compagnia. E continuerà a restarci anche in vista del lancio delle console di prossima generazione di Sony e Microsoft. Questo può avere però una duplice valenza. Da un lato si continua a spremere un prodotto che si è dimostrato finora efficace su due generazioni di console. Dall'altro si concedere agli sviluppatori il tempo adeguato – senza eccessive pressioni – per allestire e rifinire un GTA 6 all'altezza delle aspettative. E le ultime voci di corridoio lasciano sognare. GTA 6 in ... Leggi su optimagazine

