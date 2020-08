Gretel e Hansel, il film horror che esce in sala (Di lunedì 17 agosto 2020) Sfidando apertamente il Coronavirus e anticipando di una settimana l'arrivo nelle sale cinematografiche di 'Tenet', mercoledì 19 agosto esce 'Gretel e Hansel' , film che trae ispirazione dalla fiaba ... Leggi su quotidiano

Sfidando apertamente il Coronavirus e anticipando di una settimana l'arrivo nelle sale cinematografiche di 'Tenet', mercoledì 19 agosto esce 'Gretel e Hansel', film che trae ispirazione dalla fiaba de ...

Sfidando apertamente il Coronavirus e anticipando di una settimana l'arrivo nelle sale cinematografiche di 'Tenet', mercoledì 19 agosto esce 'Gretel e Hansel', film che trae ispirazione dalla fiaba de ...